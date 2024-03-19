ООН: принудительный труд приносит 236 млрд долларов незаконной прибыли в год

Принудительный труд ежегодно приносит 236 млрд долларов нелегальной прибыли. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ) при ООН.

За последние десять лет сумма, получаемая при использовании принудительного труда, выросла на 37%, или 64 млрд долларов. Это объясняется ростом числа людей, которых эксплуатируют. С 2016-го по 2021 год их число выросло на 2,7 млн человек.

Кроме того, увеличивается доход от эксплуатации каждого человека. По данным ООН, торговцы людьми и преступники зарабатывают почти 10 тысяч долларов на жертву, тогда как десять лет назад эта сумма оценивалась в 8,26 тысячи с учетом инфляции.

Наибольшие незаконные доходы от принудительного труда получают Европа и Центральная Азия – 84 млрд. Затем идут Азиатско-Тихоокеанский регион (62 млрд), Америка (52 млрд) и Африка (20 млрд). Самый низкий показатель в арабских странах – 18 млрд долларов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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