В России будет создан государственный оператор для организованного набора трудовых мигрантов

Заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин во вторник, 26 марта, заявил, что ведомство подготовило проект указа президента РФ, в котором предлагается назначить компанию «Работа в России» государственным оператором, который будет заниматься организованным набором трудовых мигрантов.

Как сообщили в пресс-службе министерства, Дмитрий Платыгин сказал: «Наша задача – сделать так, чтобы именно организованный набор стал приоритетной моделью привлечения иностранных работников для отечественных компаний. Предлагаемый механизм позволит подбирать сотрудников с учетом квалификации, а также исключит ситуации, когда приехавший к одному работодателю сотрудник после оформления всех необходимых документов, выходит на открытый рынок труда».

В документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, также говорится: «По поручению правительства и одновременно с поправками в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» Минтрудом совместно с Рострудом разработан проект указа президента, регулирующий работу публично-правовой компании «Работа в России», которая будет находится под контролем государства. Создание этого механизма – часть комплекса решений по совершенствованию вопросов регулирования трудовой миграции. «Работа в России» станет государственным кадровым агентством для российских компаний. «Работа в России» будет заключать соглашения с работодателями, осуществляющими организованный набор мигрантов, вести реестр таких работодателей, проводить подбор сотрудников адресно, под потребности российских работодателей».

«Работа в России» будет заключать договор с иностранным работником, вести реестр таких работников, проводить мониторинг занятости этого работника у работодателя, под потребности которого иностранный гражданин переехал. Кроме того, предлагаемым проектом закрепляется взаимодействие компании с правоохранительными органами и Рострудом. «Работа в России» будет информировать соответствующие органы для принятия мер как в случае нарушения мигрантом режима пребывания у работодателя, так и в случае нарушения работодателем трудовых прав работника», – отмечается также в пояснительной записке к указу.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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