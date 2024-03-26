Стало известно о сотрудничестве «недружественных стран» с Росатомом

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что недружественные страны продолжают сотрудничать и развивать партнерство с компанией, – сообщает во вторник, 26 марта, телеканал RT.

В интервью телеканалу Лихачев, в частности, сказал: «Недружественные страны продолжают, так или иначе, сотрудничество с нами: как минимум, реализовывать, как максимум – развивать. Политические директивы, исходящие от Вашингтона, на практике расходятся с реальной деятельностью, которую реализуют американские компании».

«Санкционная политика эффективность работы «Росатома» снизить не сможет, соответственно, госкорпорация будет выполнять все свои обязательства перед любым государством вне зависимости от санкций. Однако, если наше правительство примет какие-либо меры в ответ на санкции в отношении атомной сферы России, то это решение «Росатомом», безусловно, будет исполнено», – подчеркнул гендиректор госкорпорации.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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