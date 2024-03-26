В США ожидается рост дефицита бюджета с 1,6 триллионов до 2,6 триллионов долларов

Бюджетное управление Конгресса США во вторник, 26 марта, заявило, что в ближайшие 10 лет дефицит бюджета страны взлетит почти с $1,6 трлн. до $2,6 трлн., – сообщает The Financial Times.

В Бюджетном управлении Конгресса, в частности, заявили, что «в период до 2034 года приблизительно три четверти роста дефицита американского бюджета будет связано с выплатами держателям государственных облигаций».

«Давление на финансы правительства Соединенных Штатов будут оказывать более высокие процентные ставки», – поясняет The Financial Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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