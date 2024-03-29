В «Атомэнергопроме» заявили о маловероятности замещение российского урана

В компании «Атомэнергопром», входящей в госкорпорацию «Росатом» в пятницу, 29 марта, заявили, что замещение российского урана без создания угрозы для энергетической безопасности его стран-покупателей является маловероятным.

В документе, опубликованном на сайте «Атомэнергопрома», в частности, говорится: «Вероятность введения политически-мотивированных ограничений, существенно влияющих на деятельность общества на основных рынках сбыта урановой продукции, оценивается как низкая, а встречных российских экспортных ограничений как крайне низкая, стремящаяся к нулевой. Характерный для мирового уранового рынка в основном долгосрочный характер контрактов и длительность производственно-логистического цикла изготовления ядерного топлива делают маловероятным замещение поставок организаций общества без создания угрозы для энергетической безопасности стран-покупателей урановой продукции».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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