Росстат усилит наблюдение за доходами и расходами россиян

Федеральная служба государственной статистики собирается усовершенствовать методы оценки доходов и расходов россиян. Особое внимание Росстата будет направлено на категории богатых и многодетных. Об этом сообщает РБК.

Служба разместила на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического и методического инструментария по проведению выборочных наблюдений домашних хозяйств в условиях неполноты основы выборки и [при] ограниченных возможностях сбора первичных данных (этап 2024 года)».

Ведомство не первый раз пытается улучшить методику оценки финансового положения россиян. Ранее Росстат заказывал научные работы с целью усовершенствования учета доходов от предпринимательской деятельности, недвижимого имущества и финансовых операций за рубежом.

Потребность в совершенствовании методического инструментария по проведению выборочного обследования бюджетов домохозяйств назрела давно. Сегодня Росстат формирует показатели расходов домашних хозяйств на основе обследования бюджетов, в котором ежеквартально принимают участие 48 тысяч респондентов. Согласно методологии, обследование проводится посредством опроса, а также дневниковых записей расходов, которые домохозяйства ведут самостоятельно.

«В то же время большие объемы данных о совершенных покупках собираются, например, торговыми сетями и аккумулируются в платежных системах банков. Эти массивы информации потенциально могут быть использованы для обогащения данных, собираемых в рамках выборочного наблюдения», – отметили в статслужбе.

Авторам исследования предлагается найти способ повышения охвата домашних хозяйств с «относительно высокими доходами». Росстат относит к населению с наивысшими доходами граждан со среднедушевым доходом более 100 тысяч рублей в месяц. По итогам 2023 года такие доходы фиксировались у 11,2% населения.

Кроме того, исследователям предстоит установить доступные административные или иные данные, которые могут быть использованы при формировании выборки для целевой группы «многодетные семьи», и определить ее оптимальный объем, который обеспечил бы репрезентативность как в целом по России, так и по регионам. В результате может быть создана отдельная программа обследования их доходов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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