В России возвращается популярность универсальных магазинов

В России за последний год открылось рекордное число универмагов. Формат популярен среди российских брендов одежды и обуви. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP.

В 2023 году в России было открыто 35 универсальных магазинов – крупноформатных мультибрендовых торговых точек с товарами в единой концепции, что стало рекордом как минимум с 2015 года. Для сравнения, в 2022 году в стране появилось всего шесть новых универмагов, в 2021-м – семь.

В основном в универмагах продаются товары отечественных брендов. Суммарная площадь таких объектов составляет 258,6 тыс. кв. м, большая часть – 167,8 тыс. кв. м. – работает в составе торговых центров. Средняя площадь одного универмага превышает 2 тыс. кв. м, а число представленных в нем брендов – от 40 до 250. При этом универмаги, также как и торговые центры, могут включать в себя зоны отдыха, фудкорты, коворкинги и даже лектории.

Аналитики связывают рекордный рост числа новых магазинов этого формата с развитием российских брендов и увеличением количества доступных площадей после ухода иностранного бизнеса, а также повышением доверия потребителей к российским маркам. В свою очередь бренды заинтересованы в открытии в универмагах по двум причинам. Для новичков это шанс без высоких затрат протестировать свой бренд на потребителях и начать офлайн-экспансию. Экономия по сравнению с самостоятельным открытием полноценного магазина в торговом центре может достигать 70%. Кроме того, формат универмагов позволяет международным ретейлерам, которые хотят быть представленными в России, но по различным причинам не могут развиваться в стране, не терять коммуникацию с клиентами.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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