На «Госуслугах» может появиться раздел для знакомств

На портале «Госуслуг» предложили создать раздел для знакомств. Инициативу направил в Министерство цифрового развития депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением о выделении отдельного раздела на портале «Госуслуги», где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомство и искать любимого спутника жизни», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Ранее из России ушли зарубежные сервисы организации свиданий, но граждане все еще заинтересованы в онлайн-знакомствах для создания пары.
«К сожалению, данная отрасль полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими не помощь в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнера на одну-две ночи», – отметил Милонов.
Москва, Зоя Осколкова
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