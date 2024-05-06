На «Госуслугах» может появиться раздел для знакомств

На портале «Госуслуг» предложили создать раздел для знакомств. Инициативу направил в Министерство цифрового развития депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением о выделении отдельного раздела на портале «Госуслуги», где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомство и искать любимого спутника жизни», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Ранее из России ушли зарубежные сервисы организации свиданий, но граждане все еще заинтересованы в онлайн-знакомствах для создания пары.

«К сожалению, данная отрасль полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими не помощь в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнера на одну-две ночи», – отметил Милонов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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