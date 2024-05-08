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Среда, 8 мая 2024, 08:56 мск

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Euroclear заработал 1,6 млрд евро на заблокированных российских активах

В 2024 году европейский депозитарий Euroclear заработал на заблокированных активах РФ 1,6 млрд евро. Об этом сообщила новый генеральный директор компании Валери Урбен.

«На счетах Euroclear заблокировано российских активов более 200 млрд евро. Только в I триместр 2024 года эти активы принесли 1,6 млрд евро», – рассказала Урбен.

По ее словам, процессом управления российскими активами ежедневно занимаются более 100 сотрудников. До введения санкций организация привыкла быть «незаметной», однако теперь «депозитарий находится в центре геополитики».

«У нас открыто более 100 дел в российских судах. Эти процедуры были инициированы местными инвесторами и российскими институциональными инвесторами, которые требуют свои деньги», – отметила гендиректор.

Урбен не уверена, что депозитарию удастся выиграть эти дела. Организация вынуждена постоянно реагировать на новые санкции и контрсанкции, все время применяя новые условия.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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