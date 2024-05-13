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Понедельник, 13 мая 2024, 10:38 мск

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В России пенсии неработающих пенсионеров будут индексировать дважды

С 2025 года страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться дважды. Об этом сообщила комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля», – цитирует парламентария РИА «Новости».

Социальные пенсии по-прежнему будут индексироваться с 1 апреля, добавила Бессараб. По ее словам, в настоящее время в России насчитывается 43 миллиона получателей всех видов пенсий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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