Военные Нигерии нашли 50 подпольных НПЗ

Военные в Нигерии нашли 50 предприятий, где нелегально перерабатывали нефть. Армия продолжит искать контрабандистов, заявил представитель операции «Безопасная Дельта» Джон Океке.

Военные проводят специальную операцию против кражи нефтяных запасов страны. Незаконная переработка и продажа нефти наносят большой ущерб нигерийской экономике. В 2023 году бюджет лишился более трех миллиардов долларов из-за нападений на нефтепроводы и краж «черного золота».

В ходе операции военные уже нашли 50 предприятий, на который незаконно перерабатывали сырую нефть. На точках изъяли большие объемы топлива, передает агентство «Анадолу».

Разведанные нефтяные запасы Нигерии оценивают в 37 млрд баррелей, что составляет 3,1% мировых запасов. Страна входит в топ-15 стран по добыче нефти и занимает 6-е место по объему ее экспорта.

Осенью 2023 года Нигерия попросила ОПЕК+ увеличить квоты добычи с 1,7 млн баррелей сырой нефти и конденсата в сутки до 1,8 млн баррелей.

Абуджа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube