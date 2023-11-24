Саммит ОПЕК+ перенесли из-за желания двух стран увеличить добычу нефти

Министерская встреча стран ОПЕК+ была перенесена из-за разногласий по объему добычи. Об этом сообщает Reuters.

На саммите планировалось обсудить продление текущей тенденции по сокращению добычи нефти. Однако не все участники согласились с этим решением, что потребовало переноса встречи.

В частности, представители Анголы заявили, что страна инвестирует в разработку месторождений и не намерена останавливаться. За увеличение поставляемых объемов топлива выступает и Нигерия. Раньше страна добывала 1,7 млн баррелей сырой нефти и конденсата в сутки, но к концу года добыча вырастет до 1,8 млн баррелей в сутки. Ранее ОПЕК+ обязалась пересмотреть квоты на добычу на 2024 год для этих государств.

Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман договорились перенести встречу ОПЕК+ с 26 ноября на 30 ноября. По прогнозам аналитиков, организация, вероятно, продлит или даже усилит сокращение поставок нефти в следующем году.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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