российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 ноября 2023, 13:26 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Саммит ОПЕК+ перенесли из-за желания двух стран увеличить добычу нефти

Министерская встреча стран ОПЕК+ была перенесена из-за разногласий по объему добычи. Об этом сообщает Reuters.

На саммите планировалось обсудить продление текущей тенденции по сокращению добычи нефти. Однако не все участники согласились с этим решением, что потребовало переноса встречи.

В частности, представители Анголы заявили, что страна инвестирует в разработку месторождений и не намерена останавливаться. За увеличение поставляемых объемов топлива выступает и Нигерия. Раньше страна добывала 1,7 млн баррелей сырой нефти и конденсата в сутки, но к концу года добыча вырастет до 1,8 млн баррелей в сутки. Ранее ОПЕК+ обязалась пересмотреть квоты на добычу на 2024 год для этих государств.

Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман договорились перенести встречу ОПЕК+ с 26 ноября на 30 ноября. По прогнозам аналитиков, организация, вероятно, продлит или даже усилит сокращение поставок нефти в следующем году.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Нефтегазовые доходы России упали до минимума с 2007 года / Россия рискует потерять 4% мирового рынка из-за санкций против «Арктик СПГ 2» / Дания может заблокировать танкеры с нефтью из России / США заподозрили 30 стран в нарушении нефтяных санкций против России / Россия экспортировала в Бразилию рекордную партию нефти / В Госдепе пообещали «убить» российский проект по экспорту СПГ / Минфин РФ сообщил о нефтегазовых доходах выше ожидаемого уровня / Минэнерго: Россия может занять до трети мирового рынка СПГ к 2035 году

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Россия, Экономика, Нефть и газ,