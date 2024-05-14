Россия собирается ограничить импорт цветов из недружественных стран

В правительстве РФ обсуждают введение ограничений на поставки цветов из западных стран. Об этом сообщила кандидат на пост главы Минсельхоза Оксана Лут.

«Мы совместно сейчас с Министерством экономического развития, конечно, рассматриваем меры таможенно-тарифного регулирования, для того чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран, это мы можем сделать», – сказала она на заседании Госдумы.

Кроме того, Лут напомнила, что для отечественных цветоводов предусмотрены меры господдержки, в том числе льготные кредиты на строительство теплиц на длительные сроки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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