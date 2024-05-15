Россия опустилась на восьмое место в списке стран по объему валютных резервов

Россия опустилась с шестой на восьмую позицию по объему валютных резервов в мире. Власти тратили накопления на покрытие дефицита бюджета и на стабилизацию курса рубля. При этом новые запасы не формируются из-за риска их блокировки.

Как следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council), валютные резервы России по итогам I квартала составили 424 млрд долларов, что на 18 млрд меньше по сравнению с IV кварталом прошлого года. В результате РФ опередили Саудовская Аравия и Гонконг, причем их показатели (436 млрд и 425 млрд долларов соответственно) практически не изменились, пишут «Известия». Выше России в рейтинге оказались Китай, Япония, Швейцария, Индия и Тайвань.

Что касается общих золотовалютных запасов, то и по этому показателю РФ опустилась на две строчки. Общие резервы страны составили 590 млрд (против 598 млрд долларов в IV квартале прошлого года).

По словам экспертов, Россия сокращает валютные накопления из-за возросших трат. В частности, резервы тратили для поддержки бюджета, покрытия его дефицита. В прошлом году недостача составила 3,2 трлн рублей. Кроме того, власти направляли деньги из запасов для стабилизации курса рубля. В ближайшее время сокращение валютных резервов продолжится, считают аналитики. Усиление внешнего давления в виде экономических ограничений вынуждает РФ увеличивать расходы. Индексации МРОТ, пенсий и других социальных расходов в России также происходят опережающими темпами на фоне роста потребительских цен в стране.

При этом доля таких запасов снижается исходя из политических соображений. С начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали порядка 300 млрд золотовалютных резервов Банка России. Пока они остаются замороженными, то не могут выполнять своих функций по стабилизации экономической ситуации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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