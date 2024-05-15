В России из-за заморозков пересеют полмиллиона гектаров

Весенние заморозки в России стали причиной гибели сельхозкультур на тысячах гектаров. В настоящее время Министерство сельского хозяйства определяет размер ущерба. В ведомстве уверены, что несмотря на погодные сюрпризы, урожай в этом году позволит не только насытить внутренний рынок, но и выполнить экспортные обязательства.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что из-за заморозков придется пересеивать сельхозкультуры – предварительно на площади 500 тыс. га. Она отметила, что семена для этого в стране есть, пишут «Известия». В Минсельхозе ожидают, что в 2024 году страна получит «достойные урожаи». «Это позволит не только насытить внутренний рынок, но и продолжить исполнять экспортные обязательства», – заверили в ведомстве.

Режим ЧС регионального уровня из-за заморозков вводили в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Сейчас региональные органы управления агропромышленным комплексом вместе со специалистами ФГБУ «Россельхозцентр» определяют размер ущерба.

В свою очередь в Руспродсоюзе рассказала, что из-за неблагоприятных погодных условий – заморозков в центральных регионах и предшествующей им засухе на юге – прогноз сбора пшеницы в России скорректирован на уровне 88 млн т. Это меньше показателей последних двух сезонов, но выше, чем урожаи 2015-2021 годов.

Прошедшие заморозки окажут наиболее сильное влияние на плодовые деревья, которые успели сделать завязи. В зоне риска потери будущего урожая оказались вишня, слива, ранние сорта других культур. Успели расцвести и некоторые кустарники – черная и красная смородина, крыжовник.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха в средней полосе России будет постепенно расти. Во второй половине недели в европейской части страны температура воздуха приблизится к норме для этого периода. Угроза ночных заморозков минует, а дневные показания термометров будут приближаться к отметке в 20 градусов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube