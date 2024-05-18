В России ввели запрет на вывоз лома драгоценных металлов

Правительство России ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Он будет действовать полгода – с 20 мая по 20 ноября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Кроме того, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка РФ.

Власти рассчитывают, что это решение позволит увеличить загрузку российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов, и привлечь значительные объемы вторсырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов. Также эта мера, как ожидают в кабмине, повысит налоговые поступления.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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