В России урегулируют компенсацию работы в выходные и праздники

Правительство рассматривает поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут работодателей оплачивать неиспользованные отгулы за труд в выходные или праздничные дни при увольнении сотрудников. Изменения могут вступить в силу с марта 2025 года.

В настоящее время нормативно не прописаны правила возмещений при уходе из компании, а также сроки, в которые можно потратить отгулы. Теперь эти пробелы урегулируют, пишут «Известия». Компании должны будут возмещать сотрудникам отгулы при увольнении, если до этого человек не успел их потратить.

Поправки в Трудовой кодекс разработал Минтруд, а в правкомиссии по законопроектной деятельности инициативу поддержали. Изменения могут вступить в силу с марта 2025 года, если их поддержит Госдума, которая рассмотрит законопроект.

Пробелы в ТК приводят к тому, что на практике сотрудник лишается как заслуженных дней отдыха, так и оплаты своей деятельности. Кроме того, не регламентируются даты и сроки, в которые человек может использовать отгул, говорится в проекте. Минтруд предлагает закрепить право сотрудника потратить день отдыха в течение года со дня работы в выходной или присоединить его к отпуску.

По словам экспертов, регулирование прав работников особенно актуально в условиях дефицита кадров. Нехватка сотрудников также повышает занятость в выходные дни и в целом количество сверхурочной работы на рынке труда. Стремясь не допустить падения производительности, компании могут увеличивать нагрузку на людей.

По последним данным Росстата, средняя длина рабочего дня в РФ в 2023 году выросла до 7 часов 17 минут – это максимум за 19 лет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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