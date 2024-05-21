Второй золотой запас: объем золота на руках у россиян превысил резервы ЦБ

В личном пользовании жителей России оказалось больше золота, чем в подвалах Центробанка. Такого мнения придерживается гендиректор сети ломбардов «Сияй» Александр Портнов.

По его словам, результаты социологического исследования показали, что в среднем у каждого россиянина имеется около 20 граммов золота. «Мы говорим о средней оценке. В России 146 миллионов граждан. Получается, что в шкатулках россиян хранится почти 3000 тонн золота – это больше, чем в подвалах ЦБ. По сути, на руках у населения находится второй золотой запас России», – рассказал Портнов в беседе с «Лентой.ру».

Такой объем драгметалла будет востребован на ломбардном рынке, особенного с учетом того, что он активно развивается под влиянием мирового роста цен на золото. Если раньше в среднем золотое кольцо стоило, например, 10 тысяч рублей, то теперь его цена достигает 15 тысяч.

«Соответственно, у граждан появилась возможность привлекать больше средств за свои изделия путем их обращения в ломбардах», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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