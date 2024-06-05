Три страны Евросоюза увеличили экспорт в Россию

В первом квартале 2024 года Ирландия, Кипр и Португалия нарастили товарные поставки в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные европейской статистики.

Кипр увеличил экспорт в денежном выражении на 13%, до 15,6 млн евро. Основную часть из этого объема (15,2 млн евро) составили суда, лодки и яхты. В течение года поставки этих категорий товаров выросли на 19,3%.

Португалия нарастила поставки на 7%, до 24,5 млн евро. Страна экспортировала в РФ напитки и уксус (22%), ядерные реакторы и котлы (18,9%), а также обувь (11,3%).

Товарные поставки Ирландии в Россию по сравнению с прошлым годом увеличились на 5%, до 136,5 млн евро. Основной объем пришелся на неорганическую химию (38,6%), фармацевтическую продукцию (36,9%) и оптическое оборудование (10%).

Вместе с тем, Германия осталась крупнейшим торговым партнером России в ЕС, несмотря на сокращение экспорта на 32%, до 1,9 млрд евро. Из ФРГ в РФ поставлялись фармпродукция (26%), ядерные реакторы и котлы (14%), оптическое оборудование (10%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube