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Пятница, 7 июня 2024, 11:56 мск

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Турция ввела ограничения на ввоз пшеницы

Турция временно прекратила импорт пшеницы. Соответствующее распоряжение опубликовало Министерство сельского и лесного хозяйства страны.

«Чтобы предотвратить влияние снижения цен на наших производителей из-за плотности поставок в период сбора урожая, обеспечить поставки сырья, необходимые для нашего экспорта за счет внутреннего производства, и обеспечить стабильность рынка в пользу производителей, было решено принять и реализовать некоторые меры внешней торговли», – заявили в турецком Минсельхозе.

Запрет на ввоз пшеницы будет действовать с 21 июня по 15 октября. Срок действия ограничений может быть изменен в зависимости от ситуации на рынке.

Согласно прогнозам, в этом году в Турции ожидается урожай пшеницы объемом 21 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем в 2023 году.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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