Доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах сократилась вдвое

Доля расчетов за российский экспорт в валютах недружественных стран сократилась вдвое. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых «токсичных» валютах недружественных государств сократилось вдвое», – сказал глава государства.

Тем временем, растет доля рубля в экспортных и импортных операциях, она приближается сегодня к 40%.

«С 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла почти в три раза – до 39%», – отметил президент.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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