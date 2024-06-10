Минтруд впервые оценил число занятых в теневом секторе граждан России

Министерство труда впервые оценило число россиян, занятых в теневом секторе экономики, – их насчитывается 9,6 млн. К 2026 году планируется снизить этот показатель на 30%. По словам экспертов, на фоне дефицита кадров всё больше россиян предпочитают работать легально, но компании стремятся сократить издержки, уходя в тень.

В 2023-м потенциальное число граждан в теневой занятости составило 9,6 млн человек. Об этом говорится в докладе Минтруда об итогах прошлого года и задачах на текущий год. Такую оценку ведомство дало впервые, пишет газета «Известия». По данным Росстата, на начало 2024 года число занятых в экономике россиян составило 72 млн. Таким образом доля работающих в тени составляет 13,4% от всего трудоспособного населения.

Согласно новой методике расчета, численность занятых в теневом секторе граждан оценивается в два этапа. Сначала определяется число неработающих лиц в трудоспособном возрасте исходя из числа застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, затем полученный показатель уменьшается на число граждан, у которых есть основания не работать. Таким образом, определяется число тех, чья деятельность имеет признаки трудовых или гражданско-правовых отношений (либо бизнеса) и приносит доход – но без официального оформления или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Больше всего теневой занятости в Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, Крым и в Чувашии. Для регионов установили целевые показатели по выводу граждан из тени. Как отмечается в документе Минтруда, плановый ориентир на 2024-2026 годы – 2,9 млн человек.

Мнения экспертов о росте теневой занятости разделились. Одни считают, что рост числа граждан, работающих в неформальном секторе, говорит о совершенствовании методов оценки этого показателя, а не фактической ситуации. Другие же уверены, что уровень неофициальной занятости всё же растет – в первую очередь, из-за высокой инфляции и ключевой ставки. Многие компании и работники стремятся сократить издержки, уходя в тень. Кроме того, на фоне введения прогрессивной шкалы НДФЛ и налога на прибыль в будущем зарплат «в конверте» может стать больше.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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