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Понедельник, 10 июня 2024, 23:51 мск

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СМИ: Европа пытается договориться с Киевом о продолжении транзита российского газа

Евросоюз и правительства стран Европы ведут переговоры с Киевом о возможности пролонгировать на 2025 год договор о транзите российского газа через территорию Украины в страны сообщества, – сообщает в понедельник, 10 июня, агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники пишет: «Одним из обсуждаемых сейчас вариантов продолжения транзита является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка по российским газопроводам, проходящим по территории Украины, потому что Евросоюз считает это одним из факторов, держащих на плаву украинскую экономику. Причем приобретение газа у самой России исключается, поскольку ЕС пытается отказаться от ее энергоносителей. При этом в Евросоюзе опасаются того, что, простаивающие трубопроводы могут стать военными целями».

В свою очередь, главный исполнительный директор компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что «Украина исключает участие в любых проектах ЕС по продлению транзита, если они будут предполагать контакты с «Газпромом».

«Переговоры находятся на ранней стадии. Решение, если оно будет принято, ожидается не раньше конца года. Предстоит согласовать еще многие детали. Также серьезным фактором могут быть события на поле боя», – говорится в публикации Bloomberg.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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