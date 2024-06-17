КНР начала антидемпинговое расследование по свинине из ЕС

Министерство торговли КНР объявило об антидемпинговом расследовании в отношении поставок свинины из Евросоюза. Аналитики назвали решение последним шагом к торговой войне между Европой и Китаем.

«Принято решение инициировать антидемпинговое расследование в отношении импортируемых свиного мяса и субпродуктов из стран ЕС. Министерство изучит информацию о продуктах поставщика, об аналогичных продуктах в Китае, влияние импортной продукции на отечественную промышленность», – говорится в сообщении министерства.

Расследование стало ответом на аналогичные шаги со стороны ЕС, пишет Bloomberg. Брюссель изучает китайские субсидии в ряде отраслей промышленности, и уже объявил о планах ввести пошлины на импорт из Китая электромобилей с июля.

По данным агентства, Китай является крупнейшим зарубежным рынком свинины для ЕС. В 2023 году китайская сторона купила свинины на 1,83 млрд долларов, самые крупные партии пришли из Испании, Дании и Нидерландов. Общий объем торговли ЕС и КНР в 2023 году составил 282 млрд долларов.

В апреле Еврокомиссия объявила, что готовит «шквал торговых ограничений» для Китая. Это якобы должно повысить значимость Евросоюза на мировой арене.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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