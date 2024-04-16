ЕС приготовил для Китая шквал торговых ограничений

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовится объявить о шквале торговых ограничений для Китая, чтобы повысить значимость Евросоюза на мировой арене. Ведомство проверяет, оказывал ли Пекин поддержку ветропаркам, компаниям в сфере солнечной энергетики и железнодорожных перевозок, пишет Bloomberg.

«Урсула фон дер Ляйен обрушит шквал торговых ограничений на Китай, стремясь выполнить свое обещание сделать ЕС более значимым политическим игроком на мировой арене. Торговые злоупотребления Китая лежат в основе крупнейших социальных и политических проблем, которые преследуют Европу и США в последние 20 лет», – говорится в статье.

В ЕК считают, что продвижение товаров других стран имеет политическую подоплеку. Специалисты ЕС проверяют на соблюдение конкурентности не только субсидии КНР на производство электрокаров, но и поддержку компаний в сфере солнечной энергетики, железнодорожного транспорта, ветропарков и процедуру закупок Китаем медицинского оборудования.

Агентство отметило, что подход ЕС к Китаю становится все более агрессивным. Руководство блока серьезно настроено на отрезание КНР от европейских рынков, что может привести к настоящей торговой войне.

Минфин США уже заявил, что огромная производительность китайских предприятий стала проблемой для американских компаний. Вашингтон также рассматривает возможность введения дополнительных тарифов для китайских товаров, чтобы ограничить их выход на свой рынок.

В ФРГ осторожно относятся к введению дополнительных пошлин для китайской продукции: при неразумном подходе эти меры приносят больше вреда, чем пользы.

В 2023 году страны ЕС и G7 не смогли согласовать позицию по Китаю. «Группа семи» планировала объявить о совместном противодействии экономическому давлению со стороны КНР. Чиновники ЕС волновались о впечатлении противостояния Запада против остального мира.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube