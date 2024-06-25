Россияне взяли рекордную за полтора года сумму микрозаймов

Российские микрофинансовые организации (МФО) в мае 2024 года выдали рекордный за полтора года объем займов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику двух бюро кредитных историй. По словам экспертов, это связано с активностью заемщиков, в том числе тех, чьи зарплаты резко выросли.

МФО в мае одобрили россиянам займы на 81,4 млрд рублей, сообщили в «Скоринг Бюро». Относительно апреля выдачи в денежном выражении подскочили на 9,9%, а в количественном – на 13,8%.

Максимальные за полтора года выдачи видят и в Национальном бюро кредитных историй. В мае россияне взяли 3,4 млн займов на 44,6 млрд рублей. По сравнению с апрелем прирост в денежном выражении составил 6,7%, а в количественном – 4,6%. Год к году объем выдач увеличился на 16,4%

Сами игроки микрофинансового рынка говорят, что пытаются собрать как можно больше клиентов, наращивая объемы в преддверии ужесточения регулирования. С 1 июля для МФО меняются условия расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заемщиков – участники рынка должны будут запрашивать информацию о финансовой нагрузке клиента во всех квалифицированных бюро кредитных историй, а не только в одном.

Аналитики связывают рост выдачи с высоким спросом со стороны населения. Без ограничений рост выдач, скорее всего, был бы существенно выше. Согласно прогнозам «Эксперт РА», в 2024 году выдачи микрозаймов в России увеличатся на 25% по сравнению с уровнями прошлого года. Сейчас динамика рынка более сильная, но она замедлится после 1 июля.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube