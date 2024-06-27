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Четверг, 27 июня 2024, 23:04 мск

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МВФ призвал власти США срочно заняться снижением госдолга

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам ежегодного обзора экономики США на основании 4-й статьи своего устава опубликовал в четверг, 27 июня, доклад, в котором призвал власти Соединенных Штатов срочно остановить продолжающийся рост соотношения государственного долга и ВВП, который к 2032 году может превысить 140%, – сообщают СМИ.

В документе обнародованном МВФ, в частности, говорится: «Необходимо срочно остановить продолжающийся рост соотношения государственного долга и ВВП. По прогнозам, в среднесрочной перспективе показатели бюджетного дефицита и долга государства по отношению к ВВП останутся значительно выше прогнозов, существовавших до пандемии. В частности, ожидается, что при нынешней политике государственный долг будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП. Такой высокий бюджетный дефицит и долг создают растущий риск, как для экономики США, так и мировой экономики. Эту проблему необходимо срочно устранить».

«Пошлины, нетарифные барьеры не являются правильными решениями, поскольку они искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют создать скользкий путь, который подрывает многостороннюю торговую систему. Своими действиями США фрагментируют глобальные цепочки поставок и стимулируют ответные действия со стороны торговых партнеров», – добавили также в крупнейшей мировой финансовой организации.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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