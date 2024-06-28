Южная Корея расширила список запрещенных к продаже в Россию товаров

Власти Южной Кореи добавили еще 243 наименования в список товаров, запрещенных для экспорта в Россию и Белоруссию. Новые правила вступят в силу к концу августа после завершения необходимых процедур, передает агентство «Рёнхап».

Министерство промышленности объявило об ужесточении контроля за поставками в Россию и Белоруссию товаров, которые «потенциально могут быть использованы в военных целях». Общий размер перечня запрещенной к экспорту продукции достиг 1402 наименований. Теперь в него добавлены металлорежущее оборудование, детали оптических приборов и датчики.

В правительстве отметили, что санкции расширены в связи с подписанием Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Ожидается, что новые правила начнут действовать к концу августа.

Южнокорейские власти объявили об ограничениях в отношении ряда судов и компаний за перевозку нефти и вооружений между Россией и КНДР.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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