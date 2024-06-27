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Четверг, 27 июня 2024, 12:02 мск

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Южная Корея ввела санкции против российских компаний за торговлю с КНДР

Южнокорейские власти ввели ограничения в отношении ряда судов и компаний за перевозку нефти и вооружений между Россией и КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Под санкции попали несколько организаций и кораблей, которые, по мнению Сеула, причастны к перевозке между Северной Кореей и РФ нефтепродуктов и военного снаряжения.

Западные страны и Южная Корея неоднократно обвиняли Москву и Пхеньян в торговле оружием. Однако ни российская, ни северокорейская стороны официально не подтверждали факт поставок боеприпасов из КНДР в Россию.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею с официальным визитом. В ходе переговоров Россия КНДР подписали договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве».

Сеул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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