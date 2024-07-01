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Понедельник, 1 июля 2024, 11:41 мск

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В России выявили госзакупки по фальшивым документам на 6,5 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила госзакупки более чем на 6,5 млрд рублей, которые были проведены с предоставлением подложных документов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на реестр недостоверных сведений, который ведет ведомство.

О том, что проблема недостоверных документов, которые предоставляют участники госзакупок, начинает приобретать массовый характер, говорил ранее заместитель руководителя ФАС Петр Иванов. В решениях службы за 2023 год совокупная стоимость таких госконтрактов составила 10 млрд рублей.

Если за 2022 год было рассмотрено около 100 жалоб на подобные нарушения, то в 2023 году – уже более 460. За первые шесть месяцев 2024 года ведомство получило более 200 жалоб на подобные нарушения (окончательная статистика за первое полугодие еще уточняется), сообщили в пресс-службе ФАС.

Наибольшее число предоставления недостоверных данных зафиксировано в сфере строительства. Это связано с особым регулированием таких закупок. Для победы в конкурсе девелоперам недостаточно соответствовать условиям тендера и предложить более выгодную цену. В результате отрасли наносится серьезный ущерб. Компании с поддельными документами срывают строительство объектов, включая социальные или возводимые в рамках национальных программ.

В настоящее время в законе о госзакупках за предоставление недостоверных сведений предусмотрено только расторжение контракта, но впоследствии компания-нарушитель может участвовать в других тендерах на равных основаниях с другими. ФАС готовит поправки, чтобы включать такие фирмы в реестр недобросовестных поставщиков, а также ввести новые штрафы с дисквалификацией.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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