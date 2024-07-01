В России хотят создать криптофонд для решения проблем с внешними платежами

В России предложили создать криптовалютный фонд для проведения трансграничных расчетов. Об этом сообщил управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Лисицын.

Авторы прорабатывают идею создания фонда добытых в России криптовалют. Следующий шаг – выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), привязанных к этому фонду, пишет газета «Ведомости». Криптовалюту можно будет легально использовать в трансграничных сделках, не вводя ее во внутренний оборот, что в РФ сейчас запрещено.

Таким образом, расчеты будут осуществляться не самой криптовалютой, а, по сути, правом требования к ней, не будет ее обращения, а значит, не возникнет никакого рынка и спекулятивного спроса. «Такой инструмент полностью легален внутри России», – констатировал Лисицын.

В настоящее время расчеты на внешних рынках для российских компаний затруднены из-за опасения вторичных санкций со стороны зарубежных банков. Это создает сложности при проведении экспортных операций.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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