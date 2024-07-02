Российским банкам запретят повышать кредитный лимит в одностороннем порядке

В России банкам запретят самостоятельно повышать кредитный лимит. Соответствующий законопроект поддержало правительство.

Авторы инициативы предлагают включить в договор о займе условия, которые предусматривают возможность увеличения банком размера кредита без заключения нового соглашения с клиентом. Предполагается, что норма не позволит банкам действовать в одностороннем порядке.

Речь идет прежде всего о кредитных картах. По данным Центробанка, на 1 июля 2023 года банковские карты были у 23 млн граждан, что составляет более половины от общего числа заемщиков.

В пояснительной записке к документу говорится, что увеличение размера кредита приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняет их в долговую яму. По словам авторов, положения законопроекта не ограничивают возможность увеличения кредитного лимита, они направлены на то, чтобы сделать эту процедуру более прозрачной для граждан, а подход к этому вопросу более обдуманным.

Правительство РФ поддержало законопроект, но внесло несколько замечаний, которые поступят на доработку в парламент.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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