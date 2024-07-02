Лафа закончилась: ЕС вернул пошлины на ввоз сахара и яиц с Украины

Евросоюз возобновил взимание пошлин за ввоз с Украины сахара и куриных яиц из-за превышения лимитов импорта. В июне аналогичное решение принято в отношении украинского овса.

Соответствующий документ опубликован в официальном журнале Евросоюза. Разрешение на беспошлинный ввоз указанных продуктов перестало действовать с момента публикации документа, т.е. со 2 июля, и до конца 2024 года.

Летом 2022 года ЕС перестал взимать пошлины за ввоз в страны блока украинского продовольствия, что вызвало взрыв недовольства европейских фермеров. Месяцами продолжаются протесты в разных странах ЕС аграриев, недовольных политикой руководства союза.

Странам ЕС пришлось выплатили своим фермерам 10 млрд евро компенсаций за ущерб от ввоза украинского продовольствия. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский предупредил, что сумма может значительно вырасти, если пошлины для товаров с Украины останутся нулевыми.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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