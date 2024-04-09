ЕС раздал фермерам €10 млрд за ввоз продуктов с Украины

Страны Евросоюза выплатили своим фермерам 10 млрд евро компенсаций за ущерб от ввоза украинского продовольствия. Если пошлины для товаров с Украины останутся нулевыми, ЕС придется потратить еще больше, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Чиновник отметил, что проблемный для соседей Украины вопрос разросся до масштабов всей Европы. Еврокомиссия, Европарламент и Советом ЕС продолжают переговоры о том, нужно ли продлевать беспошлинный импорт для Украины и программу поддержки европейских фермеров.

«Я рекомендовал продлить систему выделения государственной поддержки фермерам. Страны ЕС уже потратили на нее 10 млрд евро. Если мы продлим эти меры, мы должны продлить и меры господдержки фермеров», – приводит слова чиновника ТАСС.

Войцеховский признал, что либерализация торговли с Украиной дает прибыль европейской экономике, поскольку в 2023 году на Украину отправили товаров на 39 млрд евро, а ввезли на 23 млрд. Но в сфере сельхозпродукции объем экспорта составил 3 млрд евро, а импорт – 11,5 млрд.

«Наши фермеры платят за эту либерализацию», – подчеркнул чиновник.

Отмена пошлин действует до 5 июня 2024 года. Руководство ЕС предложило оставить пошлины нулевыми еще на год, до 5 июня 2025-го.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что время привилегий для экспорта с Украины закончилось, и призвал аннулировать беспошлинный допуск украинского продовольствия на европейский рынок.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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