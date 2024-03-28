Польша призвала отменить привилегии Украины на экспорт

Время привилегий для экспорта с Украины закончилось и пора аннулировать допуск украинского продовольствия на европейский рынок, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что уступки были сделаны предыдущим правительством, а теперь ситуация изменилась.

Министр признал проблемы в сфере сельского хозяйства и перевозок и заверил, что власти работают над их решением. Он отметил, что «польские интересы» должны быть защищены.

«Украина получила акт солидарности со стороны всего Евросоюза в виде временного допуска на единый рынок. Сегодня корабли с зерном плывут из Одессы через Босфор на традиционные украинские рынки в Африке и Китае, поэтому время этой временной привилегии медленно проходит», – цитирует Сикорского RMF FM.

Министр добавил, что «Польша стратегически поддерживает Украину в ее европейских устремлениях и в борьбе с российским империализмом». Но это не значит, что двусторонние отношения всегда должны быть безоблачными.

Варшава уже заявила, что надеется на прекращение с 1 апреля транзита украинского зерна через свою территорию. Киев согласился на уступки по импорту продовольствия, чтобы разрядить ситуацию с протестами фермеров в Варшаве. При этом украинские чиновники обвинили Россию в проблемах аграриев в Европе.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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