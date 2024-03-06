Украина готова принять ограничения по торговле с ЕС

Киев хочет разрядить ситуацию с протестами фермеров в Варшаве, поэтому готов на уступки по импорту продовольствия, пишет Financial Times.
«Возможно, на переходный период такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно», – сказал украинский замминистра экономики Тарас Качка.
Он обвинил Россию в проблемах фермеров в Польше. По мнению чиновника, поставки российского продовольствия отрицательно влияют на европейский рынок, а также Москва намеренно разжигает протесты польских аграриев. Качка призвал запретить импорт российского зерна в ЕС.
Польские фермеры продлили свой протест до 30 апреля, хотя ранее планировали завершить акции к 10 марта. Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польских фермеров прекратить блокаду украинской границы, потому что такие акции бьют по обороноспособности киевского режима.
Киев, Наталья Рязанова
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