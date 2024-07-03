Банки начнут возвращать россиянам украденные мошенниками деньги

В июле в России заработает механизм, который позволит гражданам вернуть украденные мошенниками деньги, но только в том случае, если антифрод-системы банка некачественно сработали. При этом кредитные организации будут сверять счет назначения с данными от правоохранителей. По словам экспертов, нововведение усложнит преступную деятельность, но со временем злоумышленники могут придумать новые схемы обмана.

В июле 2024 года в России заработает закон, по которому банки должны проверять денежные переводы клиентов и возмещать им похищенное, пишут «Известия». Как пояснили в Центробанке РФ, вернуть клиенту деньги придется в том случае, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Сделать это он должен в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего.

Документ также предусматривает двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. О сомнительной операции необходимо уведомить клиента. Предполагается, что за это время жертва может одуматься и не станет подтверждать перевод.

Кроме того, банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег, если информация о совершенных противоправных действиях поступила от МВД России. Новый комплексный подход, как считают в ЦБ, должен повлиять на низкую долю возврата и усилить защиту от мошенников.

Новый механизм действительно может усложнить преступникам жизнь, но со временем они найдут способы обходить заградительные меры, уверены эксперты. К тому же зачастую даже при личном контакте с сотрудниками банка, которые пытаются их отговорить, клиенты настаивают на переводе своих средств преступникам – в этом случае банк денег не вернет.

По данным Банка России, в 2023 году мошенники похитили у россиян 15,8 млрд рублей. Злоумышленникам удалось совершить 1,17 млн успешных операций без согласия клиентов – на 33% больше, чем в 2022 году. Банковская система отразила 34,8 млн попыток хищения, вернуть клиентам удалось лишь 1,3 млрд рублей, или 8,7% от всего объема украденных средств.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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