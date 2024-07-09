Правительство усиливает контроль над поставками топлива в регионы

Правительство приняло решение усилить контроль над сроками поставки топлива в регионы по железной дороге и рассмотреть вопросы обеспечения нефтяников парком цистерн. Соответствующие поручения Минэнерго и ФАС дал вице-премьер России Александр Новак после заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, сообщают «Вести».

В рамках этих поручений также предусмотрено продолжение отслеживания цен на автозаправочных станциях и балансирование маржинальности переработки для предотвращения превышения цен над уровнем инфляции.

Как тг-канал правительства России, в период повышенного спроса на бензин и дизельное топливо цены на заправках растут ниже уровня инфляции.

Однако, по данным ИнфоТЭК, в России продолжаются трудности с отгрузкой и доставкой нефтепродуктов. С начала июня сроки отгрузки топлива по сделкам на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже начали увеличиваться. В конце июня ситуация еще ухудшилась.

Основной проблемой является загруженность сети РЖД, особенно в южном и восточном направлениях, а также нехватка локомотивов. Сроки доставки превышают нормативные значения в несколько раз, сообщают собеседники ИнфоТЭК.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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