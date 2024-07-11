В России предложили навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса

В России предложили отказаться от проверок бизнеса и ограничиться лишь профилактическими визитами на предприятия. Нововведение не коснется организаций, которые относят к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда. Об этом пишет газета «Известия».

Мораторий на плановые проверки бизнеса действует до 1 января 2025 года. Надзор осуществляется только в исключительных случаях. Например, когда речь идет об угрозе жизни и причинении тяжкого вреда здоровью, возникновении чрезвычайных ситуаций, а также если срабатывает индикатор риска нарушения обязательных требований.

По данным издания, Минэкономразвития уже прорабатывает поправки в законодательство, которые отменят плановые проверочные мероприятия навсегда и заменят их профилактическими визитами регуляторов. Исключение сделают лишь для тех предприятий, которые относятся к высокой категории риска – АЭС, ГЭС, химических заводов, а также пищевых производств мяса, рыбы, молока и других продуктов.

Для части организаций уже ввели обязательные профилактические визиты вместо плановых проверок. Под них, например, подпали социально значимые учреждения: поликлиники, больницы, детские дома и дома-интернаты, частные и бюджетные детские сады, школы, вузы. Отличие профилактического визита от проверки состоит в том, что первый не предусматривает штрафов, поэтому средства идут на организацию работы учреждения.

В нынешних условиях такой подход государства и регуляторов совершенно оправдан, уверены аналитики. Профилактические визиты обеспечивают максимальную корректировку деятельности, причем без нанесения ущерба предпринимателю из-за блокировки его работы, создают условия, максимально благоприятствующие ведению дел. Если государство минимизирует давление, то это будет способствовать развитию.

В свою очередь общественники относятся к инициативе Минэкономразвития с большим опасением. По их мнению, если контроль окончательно отменят для объектов, которые не относятся к высокой или чрезвычайно высокой категории риска, из-под государственного надзора выведут значительную часть предприятий. Столь масштабное изменение негативно скажется на безопасности товаров и услуг. При таких обстоятельствах массовые отравления и другие инциденты неизбежны, это уже происходит в условиях временного моратория на проверки. Более того, на потребительском рынке такой отказ влечет не только неприемлемый вред здоровью и имуществу потребителей, но и ущемление интересов законопослушных предпринимателей со стороны недобросовестных конкурентов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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