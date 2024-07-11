В России резко выросли убытки угольных предприятий

В России выросла доля убыточных угольных предприятий. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Более половины угольных компаний РФ были убыточны в первые четыре месяца 2024 года. В январе – апреле этого года сальдо прибылей и убытков угольщиков составило 14,3 млрд рублей. В годовом выражении компании сократили суммарную прибыль почти в 15 раз.

В первом квартале прошлого года доля убыточных предприятий отрасли составляла 32,7%, в январе – апреле 2022 года к убыточным относились 20,6% предприятий.

«Таким образом, доля убыточных компаний в секторе за год выросла в 1,6 раза, а за два года – в 2,5 раза», – говорится в статье. По словам экспертов, снижение прибыльности угольных организаций обусловлено падением экспортных цен на сырье и сокращением объема экспорта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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