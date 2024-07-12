Россия впервые стала лидером по экспорту ячменя

Россия по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного года занимает первое место в мире не только по поставкам пшеницы, но также ячменя и гороха. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«В рамках, например, экспорта, да, все знают, уже много лет мы в России держим первое место по экспорту пшеницы, но в прошедшем сезоне, который у нас ... закончился 1 июля, Россия впервые заняла первое место по экспорту ячменя… И интересный факт, мы заняли первое место по экспорту гороха», – сказала глава Минсельхоза «Дне Сибирского поля» в Алтайском крае.

По словам министра, по гороху развитие сначала шло невысокими темпами, но в последние три года Россия сделала рывок в этом направлении, передает РИА «Новости».

По данным Россельхознадзора, за год по сравнению с предыдущим сезоном отгрузки ячменя заметно выросли – на 67%, до 9,46 млн тонн, кукурузы – на 31%, до 7,7 млн тонн, гороха – в 2 раза, до 3,37 млн тонн, пшеничной муки – на 60%, до 1,2 тысячи тонн, овса – вдвое, до 334,7 тысячи тонн, ржи – втрое, до 231,5 тысячи тонн, гречихи – в 2 раза, до 222,5 тысячи тонн, подсолнечного жмыха – вдвое, до 148,4 тысячи тонн, семян горчицы – втрое, до 136,3 тысячи тонн.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube