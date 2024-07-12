Россия будет продавать в Кувейт рыбу, мед и молоко

Россия и Кувейт согласовали поставки рыбы, молока и меда. Почти 80 российских компаний и судов уже получили разрешение на ввоз продуктов и включены в кувейтский Реестр экспортеров.

«Россельхознадзор согласовал три формы ветеринарно-санитарных сертификатов. В Реестр экспортеров ИС «Цербер» по стране Кувейт включены более 65 российских предприятий и судов, аттестованных на поставки рыбной продукции, четыре производителя молочной продукции и девять производителей меда», – сообщила пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

В организации отметили, что Кувейт – богатая нефтяная страна с внушительной долей населения с высоким уровнем дохода. Он потенциально может быть интересен российским поставщикам премиальной продукции: краба, креветки, трубача, филе трески и нерки.

По данным ВАРПЭ, в 2023 году экспорт рыбопродукции из России в 80 стран мира составил 5,8 млрд долларов. Разрешение географии поставок для российских рыбаков позволит нарастить экспорт почти на 300 тыс. тонн.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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