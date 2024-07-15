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Понедельник, 15 июля 2024, 16:39 мск

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Таможенники выявили тысячи случаев контрабанды наличной валюты на 922 млн рублей

За первые шесть месяцев 2024 года Федеральная таможенная служба выявила незаконное перемещение валюты гражданами на сумму свыше 922 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФТС России в первом полугодии 2024 года выявила 5 449 фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на сумму в эквиваленте 922,4 млн рублей. Количество попыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось, сумма – осталась на том же уровне (в первом полугодии 2023 года – 5 915 фактов в рублевом эквиваленте на 911,4 млн)», – сообщили в ФТС.

Чаще всего контрабандисты пытались провезти доллары, евро и российские рубли. Основными конечными пунктами в таких схемах выступали Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Азербайджан.

Всего по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда денежных средств) таможенными органами возбуждено 41 уголовное дело, 25 из которых – по фактам незаконного вывоза.

Кроме того, возбуждено 5 408 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств. Более половины связаны с запретом на вывоз иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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