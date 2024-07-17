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Среда, 17 июля 2024, 09:42 мск

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Россияне накопили долгов по налогам на 1,3 трлн рублей

Просроченная задолженность налогоплательщиков перед Федеральной налоговой службой по итогам 2023 года достигла 1,3 трлн рублей. Об этом сообщает Счетная палата в заключении по результатам проверки исполнения налоговой службой федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В ФНС назвали рост техническим, объяснив его изменением методологии и отметив рост платежной дисциплины в целом.

Совокупная дебиторская задолженность по доходам ФНС (включает в себя долги по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам – как просроченные, так и срочные) увеличилась в два раза и составила 2,37 трлн рублей, передает РБК со ссылкой на данные СП. Просроченная задолженность налогоплательщиков выросла в 2023 году в 1,3 раза по сравнению с 2022 годом, до 1,325 трлн рублей.

В прошлом году в консолидированный бюджет в общей сложности поступило 36,183 трлн рублей администрируемых ФНС доходов, что на 8% больше, чем в 2022 году. Таким образом просроченная задолженность составляла 3,6% от общей суммы собранных налогов.

Как пояснили в ФНС, значительный рост совокупной дебиторской задолженности обусловлен в основном техническим нововведением, а именно, отражением с 1 января 2023 года в ее составе страховых взносов на обязательное социальное страхование. Кроме того, были внесены изменения в учет сумм начисленных пеней и увеличение их размера под влиянием ужесточения денежно-кредитной политики.

Наличие налоговых долгов перед ФНС связано в основном с неисполнением налогоплательщиками обязательств по уведомлениям, указано в заключении Счетной палаты. Аудиторы поясняют, что с 2023 года изменился порядок налогового администрирования – учет обязательств производится в сроки уплаты на основании уведомлений об исчисленных суммах вместо деклараций по итогам завершения отчетного периода. Переход на уведомления произошел в связи с введением единого налогового счета (ЕНС). Отрицательное сальдо формируется в автоматическом режиме с учетом поступающих в ФНС сведений о начислениях и уплатах. Представление уведомлений повлекло за собой более ранний учет обязанности у налогоплательщиков. «Эти суммы не являются задолженностью для налогоплательщиков, так как сроки их уплаты не наступили, но по правилам бюджетного учета учитываются в статистике как дебиторская задолженность. В дальнейшем в подавляющей части они гасятся по срокам уплаты», – отметили в ФНС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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