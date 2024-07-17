Страны Балтии обвинили Россию в незаконном вылове рыбы в Балтийском море

Эстония, Латвия, Литва и Швеция потребовали наказать Россию за промысел рыбы в Балтийском море во время сезонных запретов. Они потребовали от руководства Евросоюза принять жесткие меры, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Заявители в коллективном обращении указали, что соблюдают сезонные запреты, а российские рыбаки в это время ведут промысел. Поэтому запасы трески, сельди и кильки истощаются, что «подрывает усилия ЕС и России по их восстановлению». Заявители обеспокоены, что часть «незаконно выловленной рыбы» может попасть на европейский рынок.

Обращение подано именно в тот момент, когда в ЕС утверждаются квоты на вылов рыбы на 2025 год. В ВАРПЭ уверены, что конкуренты пытаются получить дополнительное преимущество на промысле, а также дополнительную прибыль от дефицита, который возникнет, если российская рыбная продукция перестанет поступать.

«Все обвинения в адрес российских рыбаков голословны. Рыбодобыча в России жестко регулируется, промысел осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства. Заявления сделаны исключительно для вытеснения России из мирового рыбного хозяйства», – заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Ранее сенаторы двух штатов призвали американский регулятор запретить использование российскими рыбопромышленниками экосертификата MSC.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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