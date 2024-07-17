В России наблюдается рост спроса на работников из Африки

Российские работодатели активизировали поиск сотрудников в Африке на фоне дефицита кадров в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные рекрутинговых агентств.

Наибольшее число размещенных вакансий приходится Кению, где число объявлений увеличилось в 39 раз, в Зимбабве – в 15 раз, в Замбии – в восемь раз, в Алжире – в семь раз. В первую десятку стран по росту спроса на рабочую силу также вошли Албания, Пакистан и Бельгия.

В то же время лидерами по количеству вакансий остаются Казахстан (143 тысячи) и Белоруссия (106 тысяч), среди стран дальнего зарубежья первые места занимают Турция и Сербия. При этом число объявлений в ряде европейских государств и США, напротив, сократилось.

Кроме того, в 2024 году российские компании впервые разместили вакансии в таких государствах, как Непал, Багамские острова, Барбадос, Малави, Исландия, Сьерра-Леоне, Габон и Центральноафриканская Республика (ЦАР).

Среди самых востребованных категорий сотрудников при найме из зарубежных стран у российских работодателей остаются менеджеры по работе с клиентами, IT-специалисты и маркетологи. В десятку также вошли специалисты в сфере искусства и массмедиа, административный персонал, рабочие и строители. При этом наибольший прирост востребованности показали вакансии для работников науки и образования.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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