В Томской области мигрантам запретили работать в такси, общепите и торговле

Власти Томской области ограничили трудовую деятельность мигрантов в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимир Мазур. Об этом он сообщил в своем тг-канале.

Согласно документу, с 1 ноября иностранцы, у которых есть трудовые патенты, не смогут работать в восьми сферах. Речь идет об общепите, розничной торговле, пассажирских перевозках (такси, городской и пригородный транспорт), гостиничном бизнесе. Также мигрантам запретили работать в сфере по подбору персонала и обеспечении безопасности, в образовании и заниматься деятельностью в области физкультуры и спорта.

Как отметил губернатор, решение принято на антитеррористической комиссии при участии представителей национальных диаспор. Мозур попросил предприятия заблаговременно привести штаты в соответствии с новыми правилами. По его словам, регион намерен развивать кадровый потенциал экономики и социальной сферы за счет отечественных специалистов, реализуя такие проекты, как «Первая профессия», «Профессионалитет», «Передовые инженерные школы» и др.

Ограничения для иностранцев на работу в отдельных отраслях, в том числе в такси, ранее были введены в Липецкой, Курской, Саратовской, Тульской, Калужской, Челябинской, Новосибирской областях, Якутии, Крыме и Камчатке.

Томск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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