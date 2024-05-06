В Липецкой области мигрантам запретили работать в такси и сфере логистики

Оперативный штаб Липецкой области принял решение запретить привлекать иностранных работников по патенту по нескольким направлениям, в том числе в такси и логистике. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что сейчас соответствующий документ проходит все необходимые процедуры.

«Принятые меры позволят сделать рынок в данных сферах более безопасным и увеличить количество вакансий для граждан Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в дальнейшем ограничения для мигрантов могут быть приняты и в других отраслях.

Напомним, на прошлой неделе в Курской области мигрантам запретили работать таксистами.

Ограничения для иностранцев на работу в такси ранее были введены в Саратовской, Тульской, Калужской, Челябинской, Новосибирской областях, Якутии, Крыме и Камчатке. Власти аргументируют введение запрета необходимостью повысить безопасность в сфере такси.

Липецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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