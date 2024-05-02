Еще в одном регионе России мигрантам запретили работать таксистами

В Курской области мигрантам запретили работать в такси. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Я подписываю, буквально при вас, постановление, которое вводит запрет на привлечение мигрантов на работу в такси. Такие же решения могут быть приняты и по другим отраслям», – заявил Старовойт на оперативном совещании в региональном правительстве, отметив, что мигрантов в Курской области не так много.

По его словам, вопрос о введении аналогичных запретов будет обсуждаться на заседании оперативного штаба в пятницу, 3 мая.

Глава региона дал поручение проанализировать ситуацию с мигрантами в регионе для введения дальнейших ограничений. «У нас не так уж и много привлекается мигрантов, но могут возникнуть проблемы в некоторых отраслях», – сказал Старовойт.

На прошлой неделе губернатор провел в своем телеграм-канале опрос, в котором жители могли высказать свое мнение по поводу введения запрета на работу мигрантов в такси. Эту ограничительную меру поддержали 82% участников опроса. Проголосовали против 18%.

Ранее стало известно, что власти Саратовской области запретили мигрантам работать в общественном транспорте, такси и доставке продуктов. Ограничения на работу в такси для иностранцев приняли власти и ряда российских регионов. Речь идет о Челябинской, Тульской, Калужской областях, Якутии, Крыме и Камчатке. Власти аргументируют введение запрета необходимостью повысить безопасность в сфере такси.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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