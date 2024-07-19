Россия стала крупнейшим поставщиком железа и стали в ЕС

Российский экспорт железа и стали в Евросоюз в мае текущего года достиг пика за последние два года. За месяц Россия поставила в ЕС продукции на 373,1 млн евро, что на 29% больше, чем в апреле, и на 1,2% превышает показатель годичной давности. Это следует из данных европейской статистики, передает РИА «Новости».

Основную долю экспорта составили полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (175 млн евро) и ферросплавы (81 млн евро).

Главным покупателем российских металлов в мае была Италия, увеличившая объемы импорта в 1,6 раза, до 120 млн евро. При этом самый большой рост закупок продемонстрировали Нидерланды, нарастив импорт металлов из РФ в 7,3 раза, до 78,5 млн евро.

В итоге в мае Россия стала главным поставщиком железа и стали в страны Евросоюза. Второе место по объему экспорта заняла Южная Корея, увеличив показатель на 30%, до 366,4 млн евро. На третьем месте – Индия, сократившая поставки в ЕС в два раза, до 353,8 млн евро.

Примечательно, что европейские закупки российского алюминия также увеличились. По итогам мая объем импорта вырос в 1,5 раза, до 97,8 млн евро. Это наибольший показатель с октября прошлого года. Больше всего алюминия из России импортировала Германия, нарастив закупки в 11 раз, до 16,2 млн евро.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube